شركة في معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» بالشارقة 40

الشارقة - وام

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة في مركز إكسبو الشارقة، بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وبعد قص شريط الافتتاح، جال سموه في أروقة الأجنحة المشاركة في المعرض مستمعاً إلى شرح من العارضين حول مشروعاتهم العقارية وما تضمّها من مساكن وشقق ومحال تجارية وخدمات ومرافق خدمية للقاطنين فيها، وتعرف سموه على أبرز الخدمات والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الشركات العقارية للمستفيدين حرصاً على دعم القطاع العقاري والاقتصادي.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من مسؤولي الجهات العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركات البنى التحتية، مطلعاً على أبرز المشروعات المستقبلية وخطط التنمية الاقتصادية في السوق العقاري، والتي تعكس حرص الإمارة على دعم وتوفير أفضل البيئات الاستثمارية للمطورين والراغبين من مختلف الشركات والأفراد، ما يعزز من مكانة الشارقة كموقع اقتصادي رائد لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

وتشهد النسخة السابعة التي تشارك فيها 40 شركة محلية وعالمية، وتستمر حتى الغد، تنوعاً في التخصصات العقارية من حيث وجود شركات التطوير والاستثمار العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، وشركات خدمات إدارة العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وإدارة المشاريع، وشركات المقاولات ومواد البناء والإنشاء. ويركز المعرض في هذه النسخة على إعطاء نسبة أكبر للدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على مدار أيام المعرض، تتناول خلالها أهم الموضوعات التي تلامس احتياجات العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به.