توني دوغلاس: «العربية أبوظبي» تبدأ عملياتها التشغيلية مايو القادم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقع توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، أن تواصل الشركة تحقيق تحسن في أعمالها والتحول للربحية في 2023 في إطار برنامج تحول الأعمال الذي تتبناه الشركة منذ 2017.

وأضاف دوغلاس في إحاطة إعلامية اليوم بمقر الشركة في أبوظبي للإعلان عن نتائج العام الماضي: «حققت الاتحاد للطيران تحسن إيجابي في أداء عملياتها الرئيسية بنسبة 32% العام الماضي وبلغت قيمة إيراداتها 5.6 مليار دولار، كما حققت ارتفاعاً في معدل الأداء التراكمي للأعمال الرئيسية بنسبة 55% منذ عام 2017.»

وأوضح دوغلاس أن «الاتحاد» تمكنت العام الماضي من خفض إجمالي نفقات التشغيل بسبب التوجه الإيجابي في أسعار الوقود وظلت نفقات التمويل ثابتة رغم دخول طائرات جديدة إلى الأسطول.

ولفت دوغلاس إلى أن الشركة حققت أيضا العام الماضي أعلى معدلات إشغال للرحلات وأفضل شركة في دقة مواعيد الرحلات وذلك على مستوي منطقة الشق الأوسط، موضحاً أن الشركة تعد رابع أفضل طيران على مستوى العالم في الأمن والسلامة.

وتابع: «على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق السفر العالمية، تمكنت الاتحاد من تقليص الخسائر بواقع 0.87 مليار دولار، مع ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 78.7% ونقل 17.5 مليون مسافر وخفض القدرة الاستيعابية للمسافرين بنسبة 6%».

وقال إن عدد طائرات الشركة بلغ 101 طائرة، مؤلفة من 95 طائرة ركاب وست طائرات شحن بمتوسط عمر يصل إلى 5.3 سنة، فيما بلغ عدد وجهات الشركة 76 وجهة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات الرئيسية التي تضمّ زيادة رحلاتها إلى مطار لندن هيثرو إلى أربع رحلات يومية وزيادة عدد الرحلات إلى الرياض ودلهي ومومباي فضلاً عن إضافة رحلة موسمية ثانية إلى مطار موسكو دوموديدوفو خلال فترة الذروة الشتوية، وإطلاق رحلات صيفية إلى مدينتي الإسكندرية وصلالة والإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى مالقا في أسبانيا عبر العاصمة المغربية الرباط في 2020.

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، أن الناقل الوطني منخفض التكاليف شركة «العربية أبوظبي للطيران» ستبدأ عملياتها التشغيلية اعتباراً من مايو القادم.

وتابع توني دوغلاس: «ستسير العربية أبوظبي للطيران إلى وجهات جديدة ولا يوجد منافسة بينها وبين الاتحاد للطيران».

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» عن إطلاق شراكة تهدف إلى تأسيس شركة «العربية للطيران أبوظبي» بهدف طرح خيارات متنوعة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي في المنطقة وتحقيق الانسجام مع شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران.