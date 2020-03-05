"الاتحاد للطيران": لم نطلب من الموظفين تقديم إجازة غير مدفوعة بسبب كورونا

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت الاتحاد للطيران أنها لم تطلب من موظفيها تقديم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقالت متحدث باسم الاتحاد في تصريحات صحافية اليوم أنه نظراً لتفشي فيروس كوفيد – 19، اقترحت الاتحاد للطيران على أفراد طاقم الضيافة الجوية إعادة النظر في تقديم إجازاتهم المدفوعة الأجر ليتم استخدامها خلال شهر أبريل القادم عوضاً عن استخدامها في وقت لاحق من هذا العام.

وتابع المتحدث: "أدت القيود العالمية المفروضة مؤخراً على السفر والتغيير على مواعيد الفعاليات والأنشطة المختلفة إلى تأثر خطط المسافرين، مما اضطرهم لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم أو تأجيل حجز رحلاتهم. وتقوم الشركة بإعادة تنظيم مواردها لاحتواء التغييرات الحالية."