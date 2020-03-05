الإمارات الأولى إقليمياً بعولمة الاقتصاد

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً على مؤشر العولمة الاقتصادية في 2019، الصادر حديثاً عن المعهد السويسري للدراسات الاقتصادية «كوف».

ويرصد المؤشر أداء الدول في مجال العولمة الاقتصادية، من خلال منحها رصيداً من النقاط يتجمع من عدة معايير كخفض التعريفات الجمركية على وارداتها، وإبرامها اتفاقيات التجارة الحرة، ولوائحها المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات غير الجمركية أمام التجارة العالمية. وحصلت الإمارات على رصيد يبلغ 85,95 نقطة في 2019.

وتفوقت الإمارات على الدنمارك، التي حلت في المركز الــ 11 برصيد 84,46 نقطة، والسويد «الــ 14، 83,35 نقطة»، وفنلندا «الــ 16، 82,97 نقطة»، والمملكة المتحدة «الــ 23، 81,47 نقطة»، وألمانيا «الــ 24، 80,49 نقطة».