جمارك دبي تؤسس منصة عالمية لـ «المشغل الاقتصادي»

المصدر: دبي - البيان

وافقت منظمة الجمارك العالمية على مبادرة جمارك دبي بتأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، في خطوة تعكس سمعة دولة الإمارات الدولية ومكانتها الرائدة في تقديم خدمات جمركية مبتكرة، حيث ستقود جمارك دبي زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات.

جاء ذلك خلال مشاركة جمارك دبي في الاجتماع الدوري لمجموعة عمل «SAFE»، والتي عقدت في المقر الرئيسي لمنظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل ببلجيكا شهر أكتوبر الماضي.

وتم اختيار جمارك دبي لتطوير هذه المنصة التي تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لريادتها في الابتكار الجمركي، حيث حازت الدائرة العديد من الجوائز في هذا المجال، كان آخرها حصولها على تصنيف مؤسسة رائدة (Leader) في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات (CInOrg).

مستقبل التجارة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نشعر بالفخر لاختيار جمارك دبي لتطوير منصة عالمية تُعنى ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يمثل مستقبل التجارة العالمية، وفق رؤية الدائرة الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد 2.0، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز موقع دبي وريادتها العالمية، مشيراً إلى أن جمارك دبي أدت دوراً رئيسياً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي بالفعل نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، وبلغ عدد الشركات الأعضاء في البرنامج حالياً 70 شركة.

وأظهرت إحصاءات حديثة لجمارك دبي أن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق البرنامج سجلت 5.6 ملايين معاملة مستحوذة على نسبة 43% من إجمالي عدد المعاملات، والتي سجلت 13 مليون معاملة في العام 2019 الماضي.

أحدث حلقة

من جانبها قالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي: إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز تيسير التجارة الخارجية، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل.