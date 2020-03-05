ورشة بدبي عن البيانات المفتوحة لرواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

نظمت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع دبي الذكية، مؤخراً في مقر غرفة دبي، ورشة عمل حول «البيانات المفتوحة لرواد الأعمال في قطاع السياحة الصحية»، ضمن سلسلة من ثلاث ورش تدريبية ستنظم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه الورش تطبيقاً لتوصيات التقرير، الذي أصدرته مؤخراً دبي للمشاريع الناشئة حول ضرورة الاستثمار في البيانات المفتوحة لمساعدة الشركات الناشئة على دراسة حاجة السوق لمنتجاتهم. وقد أوصى التقرير ضمن عدد من التوصيات بعقد الورش التدريبية وحملات التوعية المتعلقة بالبيانات لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وشارك في الورشة آمنة السويدي، رئيس قسم المتابعة والتطوير- إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، والدكتور أسامة الحسن، أخصائي في إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي، ومريم أحمد الشامسي، مدير أول، دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الذين شاركوا الحضور معلومات ذات أهمية، تتعلق بالبيانات المفتوحة المتاحة في مؤسساتهم أمام رواد الأعمال.

وقالت ناتاليا سيشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي: إن هذه الورشة تدشن بدء تطبيق توصيات التقرير الذي أصدرته غرفة دبي مؤخراً، بالتعاون مع «رولاند بيرجر»، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من رواد الأعمال يواجهون صعوبات في الوصول إلى البيانات، والتحقق من ملاءمة منتجاتهم للسوق.

بدورها قالت سارة الزرعوني، مديرة إدارة البيانات وشؤون الامتثال في دبي الذكية: إن أحد أهم أهداف مبادرة بيانات دبي هي دعم قطاع الأعمال وتحديداً الشركات الناشئة، وخلق فائدة اقتصادية من قوة البيانات في إمارة دبي. ونحن سعداء اليوم بأن تكون منصة «دبي بالس» مزوداً موثوقاً وغنياً بالبيانات المفتوحة لرواد الأعمال، بما يدعم مشاريعهم.