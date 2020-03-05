58 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 58 مليار درهم، من خلال 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لكافة أنواع استخدامات الأراضي.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 20.6 مليار درهم عبر 10,155 صفقات، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم من خلال 8,663 معاملات رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على ما نسبته 50% من إجمالي المبيعات في 2019 أي بقيمة 10.3 مليارات درهم عبر 3,424 صفقات، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات ما نسبته 50% أيضاً عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليارات درهم من خلال 6,731 صفقات.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم عبر 8,663 معاملات رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهونات عبر 7,730 صفقات. وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.