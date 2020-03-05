«إينوك مصر» توسّع حضورها

المصدر: (القاهرة - البيان)

وقّعت «إينوك مصر»، المشروع المشترك بين مجموعة «بروسيرف إيجيبت» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، مذكرة تفاهم مع عدد من شركات تصنيع زيوت التشحيم المحلية لتقييم عمليات مزج وتصنيع زيوت إينوك في مصر. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز حضور الشركة في السوق المصري، ما يتيح لها القدرة على توفير خيارات توريد بديلة للدول المجاورة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «السوق المصري من أكبر الأسواق من حيث استهلاك مواد التشحيم في القارة الأفريقية، فعدد السكان يجاوز 100 مليون نسمة. ومعدلات الزيادة السكانية تقترب من 2.2%، ما يسهم في زيادة الطلب المستمر على منتجات وحلول زيوت التشحيم. وتساعد المعامل الكبيرة لتكرير النفط ودعم الحكومة للزيوت الأساسية في تشجيع المساهمين الأساسيين في القطاع على الاستثمار في صناعة زيوت التشحيم في مصر».