معرض المطارات بدبي يركز على الأمان والسلامة

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف دبي معرض المطارات في دورته العشرين الذي يقام في الفترة ما بين 22 ـ 24 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسيشارك في المعرض 375 شركة عارضة من 94 دولة. يأتي ذلك فيما تستثمر المطارات مليارات الدولارات في تعزيز وتوسيع نظم الأمن والسلامة لضمان إدارة فعالة وخالية من المتاعب.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق أمن المطارات إلى 18.42 مليار دولار بحلول 2025، حيث يمثل الأمن أولوية قصوى لأكثر من نصف مطارات العالم وفقاً لمسح صادر عن شركة سيتا ومجلس المطارات العالمي، ما يمثل أكثر من 225 مطاراً تتعامل مجتمعة مع 2.3 مليار مسافر سنوياً.

والأمن أولوية قصوى أيضاً بالنسبة لمطارات الخليج التي من المتوقع أن تستقبل 450 مليون مسافر هذا العام وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني.

وقال اللواء الطيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي: تلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في ضمان إدارة فعالة للمطار وفي أمن عملياته. وتتابع دبي إيلاء أولوية قصوى لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لأكثر من 7 ملايين مسافر يستعملون مطاريها شهرياً.

وتعمل المطارات وشركات الطيران على استكشاف طرق جديدة لتبسيط تجربة السفر الكلية، وذلك من خلال اعتماد التكنولوجيات والحلول الذكية، ومنها القياسات الحيوية ونقاط التفتيش المؤتمتة، في حين تواصل دبي الاستثمار بشكل هائل في نشر أفضل التقنيات والحلول الذكية.