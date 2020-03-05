أحمد بن سعيد يفتتح مركز تحكم مطارات دبي

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، مركز التحكم في عمليات مطارات دبي.

حضر الافتتاح، اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والعميد محمد بن ديلان مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد حمودة العامري مساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات دبي للإسعاف، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارات العاملة في مطارات دبي.

وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المركز، واستمع لشرح حول أهمية المركز، ودوره الحاسم في تعزيز صناعة القرار المشترك بين ممثلي الجهات المعنية، ومتابعة أدق تفاصيل العمل على مدار الساعة، لإدارة أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين.

وتصل مساحة المركز إلى 75 ألف قدم مربعة، ومن مهامه معالجة ودمج المعلومات الواردة من أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات.

ويعمل في المركز أكثر من 100 موظف تابعين لعمليات مطارات دبي، و35 موظفاً يعملون خلال نوبات العمل في أوقات الذروة، إضافة إلى أكثر من 60 موظف إدخال بيانات، وممثلي طيران الإمارات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة تاكسي دبي، وعند اللزوم، المركز الوطني للأرصاد الجوية. وسيشهد المركز خلال العام الجاري، انضمام المزيد من الممثلين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومجموعة سركو وإكسبو 2020.

ويتعامل المركز مع بأدق التفاصيل مما أدخل تحسينات كبيرة على الخدمة، ومنها خفض أوقات انتظار المسافرين بنسبة 15 %.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: يمثل مركز التحكم، شريان الحياة لعمل المطار، فهو يمنحنا القدرة على الإدارة الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة. وهذا أمر بالغ الأهمية للنمو، وزيادة كفاءة الخدمات في المطار بالكامل في الوقت الحاضر وفي المستقبل.