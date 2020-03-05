تقديم إجازة الربيع يعيد جدولة سفر العائلات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أسهم قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتقديم إجازة الربيع وتعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع في إعادة جدول برامج السفر بالنسبة لبعض العائلات، الأمر الذي تسبب في تحسن نسبي في الطلب على السفر خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر: إن بعض العائلات التي قامت بحجوزات مبكرة بالتوازي مع عطلة الربيع، التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري تسعى إلى إعادة جدولة رحلاتها، بما يتماشى مع التواريخ الجديدة للإجازة، في حين تسعى بعض شركات الطيران إلى تلبية الطلب الجديد لا سيما من قبل العائلات الوافدة التي ترغب في قضاء الإجازة في دولها الأصلية.

وكان تقديم الإجازة من قبل وزارة التعليم في الإمارات قد جاء في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

قرار

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك للسفر والسياحة»، إن قرار تقديم الإجازة من قبل وزارة التعليم في الإمارات أسهم في إعادة جدولة برامج السفر بالنسبة لبعض العائلات، لا سيما من قبل العائلات المقيمة في الإمارات التي ترغب بقضاء الإجازة في دولها الأصلية، كما أن هناك بعض العائلات التي قامت بحجز مسبق نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الأصلي للإجازة تسعى الآن إلى تغيير تواريخ حجوزاتها، بما يتناسب مع المواعيد الجديدة للإجازة، الأمر الذي قد يزيد من النفقات المتمثلة في رسوم تغيير الحجوزات.

وأضاف الحاج علي أن خريطة السفر تشهد تغيرات مستمرة خلال الفترة الحالية، إلا أن هناك تحسناً في الطلب بعد قرار تقديم وزيادة فتر إجازة المدارس، مشيراً إلى أن التحسن المفاجئ في الطلب على السفر دفع بعض شركات الطيران إلى محاولة تلبية الطلب من خلال العمل على جدولة رحلاتها، بما يتناسب مع الطلب الجديد.

من جهته، قال سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة»، إن العائلات في الإمارات المقيمة والوافدة لديها ثقة كبيرة بالنظام الصحي وبالإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هناك بعض العائلات التي ترغب بإعادة جدولة برامجها، لكن يبقى الطلب على السفر أقل من التوقعات، خاصة أن الإمارات باتت توفر المرافق السياحية، التي تتناسب مع مختلف احتياجات العائلات.