9 خطوات لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر في 5 أيام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الاقتصاد عن الإجراءات والخطوات التي يتعين على المستثمر الأجنبي اتباعها لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر لنشاط مندرج في القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، والتي اعتمدها مجلس الوزراء أول من أمس.

وشملت القائمة الإيجابية أكثر من 122 قطاعاً تضم: 19 في الزراعة، و51 في الصناعة، و52 في الخدمات.وحددت الوزارة 5 أيام عمل فقط لإصدار تراخيص شركات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عبر 9 خطوات، مؤكدة أن هذه الشركات ستحظى بثمانية امتيازات مهمة، أبرزها معاملة المثل مع الشركات الوطنية وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة.

وتتمثل الخطوات في تحديد طبيعة النشاط والشكل القانوني، وتحديد رأس المال بما لا يقل عن الحد الأدنى، وتقديم طلب الترخيص بعد الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري متبوعاً بالشكل القانوني، والحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط، وإثبات تقديم طلب الانضمام لنادي شركاء التوطين، والموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم، وإيداع 20% من رأس المال الشركة بحساب خاص تفتحه، وقيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد.

كما حددت 5 خطوات للشركات الحالية الراغبة في توفيق أوضاعها والتحول لشركات أجنبية كاملة، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات، حيث تراوح بين مليونين و100 مليون درهم، حسب النشاط.

وتشمل الخطوات: الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط، وإثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، والحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم، وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال، وقيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد.



إجراءات تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر