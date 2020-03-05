أيقونة فنـدقية في جميرا

دبي - مشرق علي حيدر

تواصل مجموعة «ميدان» بناء «كورينثيا ميدان بيتش دبي» وهو فندق فئة خمس نجوم بالشراكة مع مجموعة فنادق «كورينثيا»، ويقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، ليحل محل نادي الشاطئ الذي افتتح في عام 2012 وأغلق في 2014. يضم الفندق الجديد 55 طابقاً تتوزع فيها 300 غرفة، و60 شقة فاخرة، ومن المتوقع اكتمال المشروع العام الحالي، ويتميّز المشروع الجديد ببرجه الشاهق مع أجنحة أرضية مصممة على شكل مدرّج لضمان إطلالة كل وحداته على مياه الخليج العربي، هذا غير المنازل العائمة التي تمثل امتداداً له. وسوف يحظى الفندق الجديد بأنماط ضيافة وحياة عصرية مع فعاليات ترفيهية ورياضية لجذب السياح. وتولّت شركة «ايه إي 7» الأمريكية عمليات تصميم الفندق، لضمان أن يصبح تحفة حقيقية تعكس الموروث الثقافي لفنون العمارة التي تتميز بها المنطقة.