الإمارات 29 عالمياً في احتضان كبار الأثرياء

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز 29 في قائمة أكثر الدول في العالم احتضاناً لكبار الأثرياء، وفق تقرير«الثروة العالمية 2020» والذي أصدرته أخيراً شركة الاستشارات العالمية «نايت فرانك»، تضمنت 1681 من كبار الأثرياء، حيث قام التقرير بقياس البلدان حسب عدد الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على 30 مليون دولار.

وتوقع التقرير زيادة عدد الأفراد الأثرياء ممن تتجاوز ثرواتهم 1 مليون دولار من 197.565 فرداً في 2019 إلى 238,834 في 2024 بنمو 21% بين 2019-2024.

كما توقع أن يزداد عدد الأثرياء ممن تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار من 1681 في 2019 إلى 2079 في 2024 بنمو 24% خلال كل تلك الفترة.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد أصحاب المليارات في الإمارات وهم الذين تزيد ثرواتهم عن 1 مليار دولار حسب التقرير، من 36 في 2014 إلى 62 في 2018 و62 في 2019 إلى 67 في 2024 بنمو 8% خلال كل تلك الفترة.

وفي الجانب الاستثماري، كانت الإمارات في قائمة خيارات الأستراليين، حيث حلت في المقام الخامس، وجاءت في المرتبة الرابعة في خيارات شبه القارة الهندية الاستثمارية، وفي المرتبة الخامسة في خيارات المستثمرين الشرق أوسطيين.