«فينتك هايف» في دبي المالي العالمي يوسّع مساحات الابتكار 3 أضعاف

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توسيع مساحة الأعمال والابتكار التي يوفرها المركز بثلاثة أضعاف.

ويأتي هذا التوسع في المساحة المخصصة لـ«فينتك هايف» ليعكس النمو الاستثنائي الذي حققته الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، إضافةً إلى زيادة الطلب على التوجيه وتبادل المعارف وتمويل المشاريع وفرص الوصول المباشر إلى المؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وستضم المساحة الجديدة منطقة مخصصة لاستضافة الفعاليات وورش العمل الكبرى، فيما ستستوعب مساحة العمل المشترك التي باتت أكبر حجماً المزيد من الشركات الناشئة والصاعدة وعدداً أكبر من روّاد الأعمال، بحيث ستمكنهم من الاستفادة من النمو الذي يحققه هذا القطاع الحيوي.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي في معرض تعليقه على التوسع الجديد: «لقد استثمرنا على مدى الأعوام القليلة الماضية بشكل كبير في مستقبل القطاع المالي، ما أتاح وصول الأعمال إلى رأس المال، باعتباره البوابة الرئيسة للمنطقة.

ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية ومبتكري المختبر التنظيمي وروّاد الأعمال الرائدين الذين يسعون لإطلاق أعمالهم الاستفادة من مساحة موسعة جديدة في قلب أفينيو البوابة لتوسيع نطاق أعمالهم، والاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وستعزز المساحة الإضافية منظومة العمل الحيوية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، وستمنح الشركات الطموحة فرصاً قيّمة لتطوير ابتكاراتها، ومن ثم اختبارها وتعديلها بالتعاون مع أهم المسؤولين التنفيذيين وكبرى المؤسسات المالية في العالم، وذلك ضمن مجتمع يضم نخبة من المهنيين.

شركات ناشئة

وتحتضن المساحة التي يوفرها المركز المالي اليوم ثلاثة برامج متخصصة في تسريع الأعمال، وهي: «مسرّع التكنولوجيا المالية» المعني بالشركات الناشئة التي لا تزال في طور النمو، وتتطلع إلى تسريع فرص دخولها للأسواق، وبرنامج «السكيل أب» من «فينتك هايف» الذي يمكّن الشركات المصنفة في الفئة «أ» من الوصول إلى رؤوس الأموال الاستثمارية، والتعرف إلى شركاء استراتيجيين لدعم طموحاتها في التوسع الإقليمي، وأخيراً برنامج «المرحلة المبكرة» الذي يدعم الشركات الناشئة بالتمويل الأولي وخلال مراحل التطور الأولى.

ويأتي هذا التوسع في أعقاب إطلاق «فينتك هايف» لبرنامج «السكيل أب» في يناير 2020، الذي يمكّن الشركات الناشئة بتصنيف A+ من النمو بالاستفادة من العلاقات الاستراتيجية و الموارد الاستثمارية التي تتيحها منظومة عمل «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي.

وتحظى هذه الشركات بدعم 6 من الشركاء الرائدين في عالم الاستثمار، ومن بينهم «ميدل إيست فينتشر بارتنرز»، و«اتصالات»، و«صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي»، و«دبي كالتيفيت»، و«فالكم» للخدمات المالية، و«إن آي كابيتال»، فضلاً عن قدرتها على الاستفادة من منظومة العمل المرنة والحيوية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي لتعزيز فرص نموها.