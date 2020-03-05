20 مليون تنزيل لتطبيق طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حققت طيران الإمارات رقماً قياسياً، حيث سجّل تطبيقها للهاتف المحمول 20 مليون عملية تنزيل، وذلك بفضل تركيز استراتيجيتها بقوة على التكنولوجيا الرقمية والمحمولة، ما أدى إلى إقبال كبير من قبل المستهلكين، وخصوصاً في أفريقيا ودول الخليج وآسيا، مع تواصل السباق على «حصة الهاتف المحمول».

ويلبي تطبيق طيران الإمارات، المتاح بلغات أكثر عدداً من أي تطبيق لناقلة عالمية أخرى، متطلبات عملائها عبر العالم، وبوظائف كاملة بـ19 لغة، بما فيها العربية والماندرين. ويتوفر التطبيق على متجر أبل وغوغل بلاي، ومؤخراً على هواوي غاليري، ويعد واحداً من أفضل تطبيقات الناقلات الجوية في العالم.

واحتفل أعضاء فريق التطوير الرقمي والويب/‏ المحمول بتسجيل تطبيق طيران الإمارات 20 مليون عملية تنزيل بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبطرس بطرس نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وأليكس نيج نائب رئيس أول العمليات الرقمية، وبوب كابلي نائب رئيس أول المبيعات على الإنترنت.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «وعد علامتنا التجارية بتميز دائم يعني أن طيران الإمارات تهدف إلى توفير أفضل تجربة للعملاء، ليس على الطائرة وعلى الأرض، ولكن عبر الإنترنت أيضاً، حيث يريد غالبية عملائنا التواصل معنا في كل واحدة من مراحل رحلاتهم.

وقد شهدنا إقبالاً هائلاً على خدماتنا عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وخصوصاً في الأسواق الصاعدة، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية هي الخيار الأول للمستهلكين».

وأضاف بقوله: «بذلنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية استثمارات كبيرة في القنوات الرقمية والإنترنت، واستغلال القدرات السحابية والتطبيق بمختلف اللغات، وأفضل الممارسات العالمية في هندسة البرمجيات، وتقنيات البيانات والتسويق الرائدة. هذه استثمارات مستمرة، وسوف نواصل تحسين وإضافة مزايا جديدة للتطبيق ومنتجات مبتكرة لتلبية واستباق توقعات عملائنا».

مزايا ووظائف مبتكرة أضيفت إلى تطبيق طيران الإمارات خلال الأشهر الـ18 الماضية:

• إنشاء قائمة مختارات شخصية على نظام الترفيه الجوي عبر التطبيق، ومزامنة تشغيلها على النظام أثناء الرحلة.

• إمكانية معاينة المقعد والمنتج الشامل على الطائرة قبل السفر عبر النماذج ثلاثية الأبعاد لمقصورة الركاب.

• إمكانية استكشاف مختلف مرافق مطار دبي (مركز عمليات طيران الإمارات)، والوصول بسهولة إلى بوابات المغادرة.

وبالإضافة إلى الميزات والوظائف، أولت طيران الإمارات اهتماماً بتحسين سرعة تصفح الموقع، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية في رضا العملاء عن تجاربهم عبر الإنترنت.

وحسب موقع https:/‏/‏www.webpagetest.org فإن emirates.com أصبح يُعدّ الآن واحداً من أسرع مواقع الناقلات على مستوى العالم، وخصوصاً عندما يتم الوصول إليه بجهاز محمول يعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث أو الرابع.