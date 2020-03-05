«مجموعة المكرم» تحصد جائزة للتميز

المصدر: (دبي - البيان)

حصدت شركة المكرم للمواد العازلة التابعة لــ «مجموعة المكرم»، المتخصصة في تطوير منتجات مواد البناء والسيارات وتحمل عملاتها التجارية «صنع في الإمارات» وتتخذ من الشارقة مقراً لها، على جائزة الشارقة للتميز للعام الجاري والمقدمة من قبل غرفة صناعة وتجارة الشارقة. والجائزة مخصصة للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من كافة قطاعات الشركات الخاصة العاملة في إمارة الشارقة.

وقال صفدار بدامي، المدير الإداري لـ«مجموعة المكرم»: «نحن فخورون بالجائزة التي تعد تتويجاً لجهودنا المبذولة من قبل مجموعة المكرم وفريق عملها في دعم مجالات التصنيع المحلي وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين. ونحن عازمون على المضي قدماً في تسريع عمليات النمو الاقتصادي والمجتمعي للإمارة ودولة الإمارات.

وتعتمد الجائزة على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وهو إطار إداري شامل يستخدمه أكثر من 30،000 شركة في مختلف أنحاء العالم لدعم أصحاب الأعمال على تطبيق نموذج الجودة. حيث وفر مكتب الجائزة لمجموعة المكرم جميع أدوات التقييم والتدريب التي طورها الخبراء المقيمون لتقييم كافة مستويات النضج المؤسسي، وأفضل ممارساتها.