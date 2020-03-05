300 متخصّص يبحثون بدبي تقنيات الإنشاء الرقمية

المصدر: دبي- البيان

بحث المؤتمر الدولي الثاني للإسكان الحكومي المستدام والمؤتمر الإقليمي للتعليم الهندسي أمس في دبي مستقبل تقنيات الإنشاء الرقمية، بمشاركة 30 متحدثاً وخبيراً عالمياً، وبحضور ما يقرب من300 متخصص في المجال من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وانطلقت الفعاليات بدعم وتنظيم استراتيجي من اتحاد المهندسين العرب، وجمعية المقاولين بالدولة، والاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي والمجلس العالمي لعمداء الجامعات، والمؤسسة الدولية للاعتماد والتصنيف الهندسي، ومؤسسة اميرالد للنشر والمعرفة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات، ومؤسسة سلم للاستشارات والمؤتمرات.

وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات التعليم الهندسي، عميد كلية الهندسة الجامعة الأمريكية بدبي رئيس اللجنة التنفيذية للفعاليات، يأتي تنظيم هذه الفعالية مواكبة مع التطور العمراني في مجال استخدام تقنيات طباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد، وتقنيات الإنشاء الرقمية، واستعراض أفضل الممارسات في مجال تصميم المسكن ليواكب استخدام التقنيات الحديثة، حيث تم استعراض تجارب بناء بيوت سكنية بتقنيات طباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد والدروس المستفادة منها، ومن جهة أخرى تم استعراض زيادة فاعلية أنظمة التكييف لتقليل استخدام الطاقة.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا عضو اللجنة التنفيذية العليا للفعاليات، واكب افتتاح المؤتمر تخصيص مؤسسة اليونسكو ليوم المهندس يوم 4 مارس 2020 للتنمية المستدامة، حيث احتفل الحضور بيوم المهندس العالمي، وجاءت الفعاليات في تحقيق 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر تم توزيع جوائز لأفضل الممارسات حيث فاز في فئة المؤسسات، برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث حصد 3 جوائز اثنين في فئة المؤسسات والجائزة الأعلى في فئة الأفراد، جائزة التميز في إدارة الطاقة، وجائزة التميز في التصميم المستدام للإسكان الحكومي، وفى فئة الأفراد فاز بالجائزة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، جائزة قاعة المشاهير في مجال الإسكان الحكومي المستدام المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لدوره الفعال في إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان الحكومي.

وفاز في فئة المؤسسات أيضاً مؤسسة خانصاحب للصناعات لتطويرهم نظام فاعلية الكفاءة في مجال التكييف، وفازت مؤسسة ثري دي فينشي بجائزة التميز والإبداع في الإسكان الحكومي المستدام عن طباعة مسكن ثلاثي الأبعاد، وفاز المهندس لويس اورتيجا من مؤسسة اكسيونا بالمدير التقني عن هذا العام، وفاز الدكتور بيمان كيانمهر بجائزة البحث العلمي المستدام عن هذا العام، وفاز الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة قائد العام لمشاريع الطاقة.