أمن المعلومات التحدي الأبرز الذي يواجه 80 % من الشركات

المصدر: (دبي- البيان )

نظمت «بروتيفيتي»، شركة الاستشارات العالمية، بالتعاون مع إيساكا ISACA، الرابطة الدولية في مجال حوكمة وأمن تقنية المعلومات وضمان جودتها لخدمة الأفراد والمؤسسات، الاستبيان السنوي الثامن للمقارنة المعيارية لتدقيق تقنية المعلومات، والذي شمل 2,252 شركة وخبير تدقيق حول العالم، بما في ذلك أكثر من 220 خبيراً من منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر الأمن الإلكتروني والخصوصية وإدارة البيانات والحوكمة من أبرز التحديات، التي تواجه خبراء تدقيق تقنية المعلومات، خلال سعيهم لفهم ودعم وتحسين نمو الأعمال والابتكار في مؤسساتهم.

وقال سانجاي راجاجوبالان، الرئيس التنفيذي- بشركة «برتيفيتي ممبر فيرم»، المسؤول عن خدمات التدقيق الداخلي والاستشارات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «يظل أمن المعلومات هو التحدي الأبرز الذي ينبغي التصدي له، حيث أكد 80% من المشاركين بالاستبيان أن خطط التدقيق في شركاتهم للعام الحالي ستشمل التدقيق على أمن المعلومات والخصوصية، وهذا يتوافق بشكل كبير مع التوجه العالمي في هذا الشأن، حيث لا يكفي التدقيق التقليدي العام.».