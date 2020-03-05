«المركزي» يوقّع جزاءً إدارياً على بنك مخالف

المصدر: (أبوظبي- البيان )

وقّع مصرف الإمارات المركزي جزاءً إدارياً على أحد البنوك العاملة في الدولة لعدم امتثاله بتنفيذ أمر قضائي بتسييل كفالتين مصرفيتين في المواقيت المحددة، مما أوقع الضرر بالعملاء. وجاء الجزاء الإداري على هيئة تنبيه، والذي يعد عقوبة يطبقها المصرف ضد البنوك المخالفة.

وأكد المصرف أن البنك لم يمتثل لتنفيذ أمر قضائي بتسييل كفالتي تنفيذ عند الطلب، في المواقيت المحددة، مشيراً إلى أن الإدارة العليا للبنك أرجأت عملية التسييل في انتظار نتيجة نزاع قانوني بين مقدم طلب الكفالة، والمستفيد، بعد أن حثّها المستشار القانوني للعمل على ذلك.

ولفت المصرف إلى أن سلوك البنك بعدم تسييل الكفالتين شكل مخالفة لتعليمات وإشعارات محددة أصدرها المصرف المركزي بتسييل الكفالتين في المواقيت المحددة، مشيراً إلى وجود تقاعس متعمد من جانب البنك للجهود الرامية لحفظ حقوق وأداء التزامات الأطراف، إضافة إلى طول المدة التي استغرقتها المخالفة. وهو ما من شأنه إضعاف ثقة المقاولين في مثل هذه الكفالات المصرفية، وهو الأمر الذي يعتبره المصرف المركزي عاملاً مبرراً لحرصه على توقيع هذه العقوبة.