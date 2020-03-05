أبوظبي تستضيف منتدى للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضافت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الحدث المتخصص والأول من نوعه في المنطقة، حيث جمع المنتدى أكثر من 200 مشارك، وذلك بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتأتي استضافة الحدث في إطار التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم القطاع المالي في الدولة.

وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال لبرنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الذي يهدف لتجهيز مختصي القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لمواجهة التحديات المعاصرة، حيث سيتضمن البرنامج محاضرات تفاعلية مع أهم الخبراء والمختصين.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يسرنا استضافة هذا الحدث المميز ونفخر بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي .

بدورنا كأكاديمية متخصصة في المنطقة، نلتزم بتطوير بيئة تعليمية متكاملة تتبنى مبادرات رائدة تسهم في تعزيز معرفة وخبرات الجيل الجديد من خبراء القطاع المالي، وقد أطلقنا البرنامج التدريبي ليسهم بدوره في دعم الأهداف الاستراتيجية للخطط والمبادرات الحكومية المختلفة كالبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ومئوية الإمـــارات 2071، حيث نهدف إلى توفير فرص تعليم قيمة للمجتمع بما يدعم نمو القطاع المالي في الدولة.