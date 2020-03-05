أكسفورد للأعمال ترصد الفرص والتحديات في الأسواق عالية النمو

المصدر: لندن - البيان

كشفت «مجموعة أكسفورد للأعمال» (OBG) عن نتائج أول استطلاعاتها العالمية للرؤساء التنفيذيين، والذي يتقصّى آراء شريحة من الرؤساء التنفيذيين من شتى أنحاء العالم حول ما تنطوي عليه الأسواق الناشئة من الفرص والتحديات والمخاطر في ضوء التراجع الاقتصادي الراهن.

وكانت المجموعة قد أجرت أول استطلاعاتها لآراء الرؤساء التنفيذيين في 2016 بهدف تزويد عملائها بصورة عامة عن الميول العامة في عالم الأعمال والأسواق التي تغطيها، والتي أطلق عليها مصطلح أسواق «الشريحة الصفراء» (Yellow Slice) في إشارة إلى اللون المعتمد لدى الشركات. ولاقى هذا النوع من التقارير شعبية واسعة ليصبح منذ ذلك الحين جزءاً متأصلاً في محفظة الأدوات البحثية التي تملكها «أكسفورد» الرائدة عالمياً في البحوث والخدمات الاستشارية.

وأكّد أوليفر كورنوك، رئيس التحرير لدى «مجموعة أكسفورد للأعمال»، بأن الاستطلاعات لعبت منذ إطلاقها دوراً هاماً كأداة بحثية في يد المشتركين بخدمات المجموعة، من خلال تزويدهم بصورة واضحة عن آراء قادة الشركات في أسواق «الشريحة الصفراء» (Yellow Slice) حول بيئاتهم المحلية على مستويات النمو، والضرائب، والتنظيم، وإمكانية الحصول على التمويل واليد العاملة.

وقال كورنوك معلّقاً: «يمثل إدراك وفهم المزاج السائد في بيئة الأعمال، والذي لا يمكن رصده بدقّة إلا عبر البحوث والاستطلاعات، عاملاً فائق الأهمية بالنسبة لروّاد الأعمال».

ونوّه كورنوك إلى أن أسواق «الشريحة الصفراء» وغيرها من الأسواق الأكثر تقدماً تعاني بوضوح من الآثار السلبية للمناخ السائد عالمياً في ظل العولمة وتراجع معدلات النمو العالمية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.