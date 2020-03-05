نقلة نوعية بمجال ألواح الطاقة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

كشف الدكتور حميد رضا بيشيفار، مدير الجودة والتكنولوجيا في شركة «نور سولار تكنولوجي» التابعة لشركة بهماني، أحد أبرز خبراء تكنولوجيا الطاقة الشمسية، أنّ الإمارات تستعدّ لإحداث نقلة نوعية في مجال ألواح الطاقة الشمسية، ضمن فعاليات النسخة الـ45 لـ«معرض الشرق الأوسط للطاقة» الذي كان يعرف سابقاً باسم «معرض الشرق الأوسط للكهرباء»، ويقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة.

وأوضح بيشيفار أن الجيل الجديد من وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيلعب دوراً محورياً في تصميم واجهات المباني في الإمارات والمنطقة، ليعلن عن نهاية مرحلة تثبيت حلول الطاقة الشمسية التقليدية على الأسطح.

وقال بيشيفار: «نسعى إلى تشجيع المهندسين المعماريين والمطورين وأصحاب المنازل على دمج حلول توليد الطاقة المتجددة ضمن مشاريعهم، الأمر الذي يتوقف نجاحه على مدى تعاون البنوك والمؤسسات المالية ضمن سلسلة التوريد لتخفيض تكاليف مرحلة التركيب الأولى».