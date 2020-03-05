تعاون بين موانئ أبوظبي و«روبرت آلن»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت موانئ أبوظبي أمس تعاونها مع «روبرت آلن»، الشركة المتخصصة في تصميم السفن التجارية والقاطرات، لتطوير أول أسطول للقاطرات البحرية التجارية ذاتية القيادة على مستوى العالم. وتسهم هذه القاطرات التي تتمتع بقدرات فائقة تتيح لها العمل في ظروف مناخية مختلفة، في تطوير أسطول شركة سفين، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، وبالتالي تعزيز كفاءة وسلامة العمليات البحرية.

وأكد فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، أن هذه الخطوة تتماشى مع حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار الرقمي على صعيد المنطقة والعالم.

وقال: «مع تعاظم دور الموانئ الذكية كمحرك للنمو الاقتصادي في هذا العصر الرقمي، نعمل على تعزيز ريادتنا في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري من أجل إرساء نموذج مستقبلي رائد للقطاع. ونسعى من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية ذات الخبرة المميزة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية على مستوى المنطقة».

أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى التعاون مع «روبرت آلن» لتطوير قاطرات بحرية ذاتية القيادة بقدرات فائقة وتقنيات متطورة تواكب تطلعات موانئ أبوظبي الرامية إلى توفير حلول رقمية ذكية ومبتكرة للتجارة البحرية ومجتمع الموانئ.