عمومية «الإمارات للتأمين» تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: دبي - البيان

انتخب مجلس الإدارة الجديد لجمعية الإمارات للتأمين، خالد البادي رئيساً لمجلس الإدارة، وحمد المحياس نائباً للرئيس لدورة جديدة تمتد 3 سنوات، كما تم انتخاب محسن المري أميناً للصندوق وإلياس دحدل أميناً للسر.

وكانت عمومية الجمعية أقرت في اجتماعها بدبي انتخاب مجلس إدارة جديد من 15 عضوا استنادا إلى أحكام النظام الأساسي المعدل للجمعية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين.

وصادقت العمومية في اجتماعها بحضور ممثلين عن هيئة التأمين على تشكيل اللجنة الفنية العليا للتأمين من 15 عضوا وأيضا تشكيل اللجان الفرعية كافة. كما أقرت الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاط الجمعية لعام 2019 والتجديد لمراقب الحسابات لعام 2020.

وتوقع خالد البادي رئيس الجمعية في تصريحات صحفية أن يستمر قطاع التأمين الإماراتي في تحقيق معدلات نمو جيدة في السنوات المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد الوطني وتوفيره كافة عوامل مواصلة النمو الاقتصادي من بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مميزة، لافتا في هذا الخصوص إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء تطبيق القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100 %، والتي ستسهم بصورة إيجابية في دعم استراتيجية الدولة وتعزيز مكانتها كمركز جذب رئيسي للشركات العالمية الكبرى.

وقال إن أداء سوق التأمين بالدولة لعام 2019 كان جيدا في الإجمال من حيث نسب النمو والأرباح، متوقعا أن يحقق القطاع نموا في الأقساط تتراوح بين 10 - 15 % للعام الجاري، لافتا إلى أن معرض إكسبو دبي 2020 الذي سيستقطب أعدادا كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم واستكمال المشاريع الإنشائية الضخمة للمعرض سينعكس إيجابا على جميع القطاعات بما فيها التأمين.

وأكد البادي أن سوق التأمين الإماراتي أصبح أكثر قوة وتحصينا في مواجهة أية أزمات اقتصادية عالمية محتملة في ظل التعاون القائم بين الجمعية وهيئة التأمين، مشيرا إلى أن التعليمات والضوابط التي أصدرتها الهيئة وعلى الأخص التعليمات المالية التي تنظم حدود الاستثمار في المجالات المختلفة وتركز على الملاءة المالية للشركات ومراقبتها عن كثب قد انعكست بصورة إيجابية على القوة المالية لسوق التأمين الإماراتي الذي يعد الأكبر حجما من حيث الأقساط في منطقة الشرق الأوسط

التوطين أولوية

شدد خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين على أن التوطين في قطاع التأمين كان ولا يزال أبرز الأولويات في جمعية الإمارات للتأمين، لافتا إلى أن الجمعية العمومية أقرت في اجتماعها الأخير استحداث لجنة خاصة للتوطين ستعمل بالتعاون الوثيق مع هيئة التأمين.