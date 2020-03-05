لقاء تعريفي بنظام «مانع» في خورفكان

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لقاءً تعريفياً للترويج عن الشارات والعلامات الصادرة عن الهيئة، والتعريف بنظام مانع الاتحادي، في غرفة تجارة وصناعة خورفكان. واستهدفت الورشة، التي شارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية من المسؤولين في إدارات الرقابة، التعريف بالآليات والأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة، وأهم القوانين المعمول بها في هيئة الإمارات للمواصفات، والتعريف بنظام مانع الاتحادي.

وأشاد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع، بالتعاون القائم مع الهيئة، في خدمة مجتمع الأعمال.