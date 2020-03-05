«بريمير إن» تبدأ بناء فندق في «برشا هايتس»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «بريمير إن» عن انطلاق أعمال بناء فندقها الجديد بالتعاون مع شركة «إم بي تي» للضيافة وإدارة الفنادق في قلب منطقة «برشا هايتس» النابضة بالحياة. وسيمثل الفندق الخطوة الأولى لشركة «إم بي تي» للتوسع بقطاع الفنادق والضيافة.

ومن المتوقع انتهاء أعمال بناء الفندق في الربع الأخير لعام 2021 ليكون تاسعة منشآت العلامة المرموقة في الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر تجارب فندقية قيّمة في أكثر المواقع تميزاً ضمن مختلف أنحاء الإمارات.

ويمتاز الفندق من الفئة المتوسطة بتقديم تجارب متميزة تعكس حسن الضيافة البريطانية والمنتجات عالية الجودة التي تكفل إقامة مريحة بأسعار اقتصادية تناسب جميع المسافرين حول العالم. يضم الفندق الحديث 219 غرفة بمساحة 14.450 مترا مربعا، إلى جانب ركن مشروبات مرخص ومطعم ومسبح وناد رياضي، بالإضافة إلى مقهى «كوستا كوفي» ليشكّل بذلك إضافة قيّمة لجميع سكان وزوّار الحي.

وقال آدم نيكولز، المدير العام لشركة «بريمير إن» في منطقة الشرق الأوسط: نحن سعداء للتعاون مع شركة «إم بي تي» للضيافة وإدارة الفنادق بأول استثماراتها في قطاع الفنادق. وتشكل منطقة «برشا هايتس» الوجهة المثالية بفضل موقعها المميز».