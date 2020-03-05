«روتانا» تسجل حضورها الأول في المغرب

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «روتانا» عن توقيع اتفاقية لتشغيل منتجع بالميرا العريق في مدينة مراكش، المركز الاقتصادي في البلاد، مسجلة بذلك دخولها الأول إلى قطاع الضيافة في المغرب مع هذا المنتجع الذي سيحمل اسم «منتجع بالميرا روتانا».

ويقع هذا المنتجع في قلب واحة النخيل الشهيرة في مراكش، بالقرب من المعالم الرئيسية، وأبرز وجهات الجذب السياحي في المدينة، ما يجعله الخيار الأمثل للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

ويتألف «منتجع بالميرا روتانا»، الذي يمتد على مساحة 230 هكتاراً، من فندق «دو غولف روتانا» ذي فئة الخمس نجوم الذي يضم 315 غرفة فندقية، و«غولف كلوب روتانا» الذي يضم 11 جناحاً خاصاً، بالإضافة إلى «بالميرا بالاس»، الذي يضم 314 غرفة فندقية، وهو حالياً تحت مرحلة التخطيط لعمليات التجديد الشاملة.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لروتانا: نتطلع دائماً إلى توسيع حقيبتنا الفندقية وتحقيق النمو المستدام، من خلال تعزيز حضور علامة روتانا حول العالم، ويشكل دخولنا إلى سوق المغرب المزدهر عن طريق إدارة منتجع بالميرا خطوة رائدة في مسيرتنا.