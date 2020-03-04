إمباور تربط شبكات جميرا عبر نفق تحت شارع الخيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تصاعد عمليات توسيع شبكة تبريد المناطق التابعة لها بين منطقتي (جميرا فلج سيركل وجميرا فلج تراينجل) في دبي بطاقة إجمالية تصل الى 260000 طن تبريد من خلال محطاتها الستة في تلك المنطقة ما يرسخ من شهرة شبكة "إمباور" ضمن الأكثر كفاءة عالمياً.

وستؤدي التوسعات الجديدة في كلتا المنطقتين إلى زيادة كفاءة توزيع الطاقة وتمكين السكان من الاستفادة المثلى من خدمات شبكة إمباور الضخمة في تبريد المناطق.

وتأتي التوسعات الجديدة في إطار استراتيجية المؤسسة وخططها الطموحة لتطوير البنية التحتية لتبريد المناطق في دبي وضمان استمرارية الخدمة. وتقضي التوسعات بربط محطتي التبريد في تلك المنطقتين مع بعضهما البعض ما يرفع من كفاءة عمليات التوزيع على السكان.

وتواصل فرق العمل إنجاز تلك التوسعات في إطار الجدول الزمني المحدد ومن المتوقع أن تنتهي من مد شبكة خط جديدة بين المنطقتين بطول 350 مترا وسيجري تشغيلها في أبريل المقبل.

ويجري حاليا مد شبكة الانابيب بين المنطقتين بطول 130 مترا عبر نفق تم حفره بعمق 14 مترا تحت شارع الخيل باستخدام تقنية فريدة تضمن عدم التسبب بأي ضرر للشارع.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور" نواصل التوسع في شبكة الأنابيب انسجاماً مع زيادة المناطق التي نغطيها في دبي وارتفاع أعداد المستهلكين ومحطات التبريد الموزعة في الإمارة. وقد نجحنا مسبقاً في تنفيذ مشاريع أنظمة التبريد في الأوقات المحددة، نظراً لدرجة التحكم العالية التي نتمتع بها في الحصول على امدادات شبكات الأنابيب الخاصة بعملياتنا".

وأوضح بن شعفار ان فرق عمل إمباور بخبراتها وحرفيتها تستخدم تقنيات متقدمة لإنجاز عمليات شبكة الربط البيني الجديدة لضمان انجاز المهمة من دون قطع خدمات التبريد في الشبكة الحالية. لافتا الى أن نجاح الشركة في إيجاد حلول ذكية للتحديات التي تواجهها في عمليات مد الانابيب حيث تتواصل اعمال التوسعة من دون التسبب في أي ضرر للطرقات أو تعطيل الحركة المرورية للمركبات.

وأكد بن شعفار على أن الشركة لديها خطط مستقبلية لتطوير بنيتها التحتية من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة. وتمتلك "إمباور" خبرة واسعة في المجالات التقنية ضمن قطاع تبريد المناطق في مجالات التصميم والإشراف على شبكة أنابيب المياه الباردة إضافة إلى مهام تنفيذ المحطات المركزية لتبريد المناطق.

والجدير ذكره، أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1801مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.53 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.