دبي تطلق أول منصة إقليمية متكاملة للبيانات الاقتصادية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت دبي «منصة اقتصاد دبي»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بالاعتماد على الحلول السحابية التحليلية لاستخدامها في تطوير منصة متكاملة للبيانات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتتماشى المبادرة مع المحاور الستة التي تقوم عليها «خطة دبي 2021»، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تسهم المنصة في دعم نمو قطاعات الأعمال الاستراتيجية، كما ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، لا سيما وأن إطلاق المنصة يبرز المساعي الرامية التي تقوم بها إمارة دبي لدعم رحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة التي تؤكد ريادة دبي وترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تساعدنا هذه المشاريع على توفير مختلف أشكال البيانات لجميع الأطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، لا سيما أن المشروع يعمل على توفير منصة حديثة لمتخذي القرار.

ويمكن الاستفادة من المنصة الجديدة في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية من مختلف المصادر العالمية، بما فيها البنك الدولي، وكذلك البيانات الاقتصادية المحلية وبرامج الجهات الحكومية المتعلقة بالبيانات المفتوحة عن طريق منصة «دبي بالس».

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