6.5 مليارات قيمة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة 2019

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلنت غرفة رأس الخيمة أن شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بلغت 24.4 ألف شهادة في عام 2019، كما بلغت قيمة السلع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة لهذه الشهادات نحو 6.58 مليارات درهم.

وأكد محمد السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة أن السعودية تصدرت الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها في 2019 بـ5491 شهادة لسلع قيمتها 1.1 مليار درهم، تلتها سلطنة عُمان بإجمالي 2139 شهادة لسلع بقيمة 223.5 مليون درهم، جاءت بعدها الهند بـ 1413 شهادة لسلع قيمتها نحو 662 مليونا ثم أستراليا حيث تم إصدار 1353 شهادة بقيمة 70 مليون درهم، والكويت 1295 شهادة لسلع قيمتها 417.3 مليون درهم، ومملكة البحرين 1188 شهادة منشأ بقيمة 129 مليون درهم، فمصر 1169 شهادة منشأ لسلع قيمتها تبلغ 296.2 مليون درهم، وتم إصدار باقي الشهادات لـ136 دولة. وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن المناطق الحرة إلى السوق المحلي 1598 شهادة لسلع قيمتها 394.7 مليونا.