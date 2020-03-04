«كارفور» تطلق «موبي مارت» أول متجر متنقّل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كارفور، التي تديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات متجر «موبي مارت» المتنقّل على متن حافلة، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيقوم بخدمة الزبائن بالقرب من منازلهم في عدة مناطق سكنية على مستوى إمارة دبي وعلى مدار ستة أيام في الأسبوع، بما يلائم احتياجاتهم. وسيتضمّن مسار حافلة «كارفور موبي مارت» عدة محطّات في مجمعات سكنية، حيث ستتوقف في مواقع ومواعيد محددة .

وطورت حافلة «كارفور موبي مارت» شركة «بيسبوك ترايلر» الناشئة التي تتخذ من القوز في دبي مقراً لها. وستزور الحافلة العديد من المناطق في دبي، غالبيتها من الأحياء السكنية، إضافة إلى شاطئ كايت بيتش في جميرا ومجمّع الرحابة لسكن الموظفين على طريق دبي-العين.

وتشمل قائمة وجهات الحافلة المتنقلة: المنطقة الحرّة في جبل علي - البوابة الجنوبية، ومجمّع أكويا السكني في منطقة جونيبر، ومنطقة كلاريت، ومنطقة أمازونيا، والرحابة، وكايت بيتش، وميدان- بالقرب من سكن موظّفي «طيران الإمارات»، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، وجزر جميرا، ومدينة دبي الرياضية - فيكتوري هايتس.