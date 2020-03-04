«راك سبيس»: التحول الرقمي في الإمارات يدعم استمرارية الأعمال ويعزز قدرة المؤسسات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد جورج بوليزين، المدير العام الإقليمي لشركة «راك سبيس» الأمريكية المتخصصة بإدارة التقنية وخدمات السحابة، أن العديد من القطاعات الحيوية في الإمارات قادرة على القيام بتخطيط وإدارة استمرارية الأعمال، الذي يعزّز قدرة المؤسسات ذات المهام الحيوية والخدمية والشركات والبنوك الاستمرار في أداء مهامها أو خدماتها الأساسية خلال أي طارئ قد يؤدي إلى إرباك أعمالها، مشدداً على أن الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم مبادرات التحول الرقمي تسهم كثيراً في نجاح تلك الممارسات التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار بوليزين إلى أن الشركة التي تضم قاعدة عملائها اليوم أكثر من 500 عميل في المنطقة تنوي استثمار ملايين الدولارات لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط ضمن خطة تتضمن افتتاح مقرّ للشركة بدبي وتوظيف عدد غير محدد من الكوادر والمستشارين المتخصصين في الخدمات ودعم عمليات التسويق، لافتاً إلى أن الخطوة ستخلق مئات الوظائف الجديدة في الإمارات والمنطقة وتسهم في ردم الفجوة في مهارات التقنيات السحابية على المستوى المحلي، وبالتالي الارتقاء بمستويات تجربة العملاء في المنطقة.

وأضاف بوليزين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن نحو 40% من الشركات في الإمارات بدأت بالفعل بنقل حوالي 20% من أنشطتها إلى السحابة، في مؤشر على جدية خططها الخاصة بالتحول الرقمي.

ومن خلال منصبه، سيركز بوليزين على تقديم الخبرات الموثوقة والممارسات الفريدة لمساعدة العملاء على الانتقال إلى بيئات العمل السحابية بمنتهى السلاسة والأمان، وتحسين البيئات التقنية الحالية لدى العملاء، والعمل عن كثب إلى جانب الشركاء مثل «أمازون ويب سيرفيسز»، و«منصة جوجل السحابية» و«ميكروسوفت أزور». ولفت إلى أن فريق الشركة سيقوم اعتباراً من الغد بتدريب 50% من موظفي «راك سبيس» في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على العمل من منازلهم في إطار التدريب على ممارسات «إدارة استمرارية الأعمال» في حال حدوث الأزمات.

وأضاف: «يتمثل التحدي الذي تواجهه المؤسسات حالياً في تعزيز قيمة الحلول السحابية، لا سيما وسط النقص الحاد في هذا النوع من المهارات التقنية، فالمسألة لا تتعلق بتوفر الكوادر البشرية الكافية لنقل البنية التحتية وحسب، بل إنها تتمحور حول رصد الفرص الفريدة للارتقاء بمخرجات الأعمال التجارية وإيجاد المهارات المتخصصة لدعم تلك المشاريع المحددة».