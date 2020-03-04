تطبيق «عربي» يحصد جائزة «ابتكاري»

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز تطبيق «عربي» بجائزة النسخة الخامسة من برنامج ابتكاري الذي أطلقه صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في إطار سعيه لتوفير دعم للشركات الناشئة الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا بتعاون مع منصة ستارت إي دي التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي. وكان الصندوق ومنصة ستارت إي دي أعلنا اسم المشروع الفائز خلال حفل إقيم على هامش فعاليات معرض إبداعات عربية 2020 الذي أقيم في دبي أخيرا.

والتطبيق برنامج تعليمي يهدف إلى تعليم اللغة العربية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة ويتميز بالمرح والتفاعلية والشمول. ويأتي اختيار الفريق الفائز في النسخة الخامسة لبرنامج «ابتكاري» بعد تقييم 5 مشاريع تأهلت في وقت سابق.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن التطبيق الفائز فكرة مبتكرة تعزز تعليم اللغة العربية للأطفال من خلال سلسلة من القصص والوسائل التعليمية والترفيهية، متمنية لهم مواصلة النجاح والمساهمة في تعزيز التنمية اقتصاديا واجتماعيا.