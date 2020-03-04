دعم أصحاب الرخص المنزلية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نظمت اقتصادية رأس الخيمة ورشة فن الديكوباج التي استهدفت ملاك رخصة الغد من السيدات، حيث بلغ عدد المشاركات فيها 17 سيدة. جاء ذلك في إطار خطة الدائرة السنوية لدعم وتطوير مهارات منتسبي برنامج رخصة الغد، من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل طيلة العام، لمساعدتهن في تمكين وتطوير مهاراتهن من جوانب عدة، مثل الفنون اليدوية، ومهارة التقاط صور احترافية، وفن استعمال المساحيق التجميلية، وغيرها.

وأوضح سيف السويدي مدير قسم الترويج الاقتصادي في الدائرة، أن الورشة تم تنظيمها للمرة الثانية بناءً على رغبة السيدات في تكرارها، لتعلم الفنون اليدوية التي تساعدهن على تزيين المنزل بأدوات ومهارات بسيطة وفي متناول يد الجميع. كما تعزز الورشة فكرة إعادة تدوير الأدوات المنزلية لاستخدامها في التصميم والتزيين بدلاً من التخلص منها في النفايات.