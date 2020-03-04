دبي ضمن أكثر مدن العالم جمالاً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أكد تقرير نشره موقع «IPP Media» أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن جمالاً، حيث تحتضن عدداً كبيراً من الأماكن والمواقع السياحية التي تعتبر أكثر جاذبية للزوار.

وذكر التقرير أن الذي يزور دبي للمرة الأولى سوف ينبهر بحجم مطارها المؤهل لاستيعاب أعداد كبيرة من الرحلات والمسافرين، وعلى أرضه تصطف طائرات «طيران الإمارات» موزعة على أكثر من 275 رحلة بما فيها 165 من طائرات «بوينغ»، و110 من طائرات «إيرباص».

وأضاف التقرير إن الإمارة تزدان ببنية تحتية من أعلى المستويات العالمية، وخاصة الطرق التي تمتاز باتساعها وتقاطعاتها وجسورها التي تتيح لكثير من السيارات التحرك من اتجاه لآخر، كما ساهم بناء القنوات المائية والجزر الاصطناعية، والمتنزهات المائية في إضفاء مسحة جمالية إضافية على المدينة.