تريليون دولار استثمارات خليجية بمشاريع عقارية

المصدر: (دبي - البيان)

كشف تقرير جديد صادر عن شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع العقارية العملاقة حتى أوائل عام 2020، وصلت إلى نحو تريليون دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة هذه الدول على تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تنشده.

وتسهم هذه المشاريع العملاقة في تغيير طابع دول مجلس التعاون الخليجي نحو الأفضل، الأمر الذي يضفي عليها المزيد من الجاذبية كوجهات ترفيهية وسياحية، ويجعلها أكثر ملاءمة لسكانها، ويعد بتوفير مجتمعات سكانية أكثر استدامة على الصعيد البيئي.