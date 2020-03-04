«أبوظبي الإسلامي» يسهل التحويلات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي حله الرقمي الجديد ADIB Direct eFX لتمكين عملائه من الشركات من إجراء التحويلات المالية والدفعات الدولية عبر الإنترنت بالاستفادة من أفضل أسعار الصرف الحية في أي وقت ومن أي مكان. ويمثل هذا الحل إضافة مهمة إلى مجموعة المزايا الواسعة لمنصة ADIB Direct للخدمات المصرفية الرقمية للشركات.

وتتمثل أبرز مزايا المنصة الموجهة للشركات من جميع الأحجام، في كونها تقوم بأتمتة العديد من الخدمات المصرفية التقليدية ما يوفر الكثير من التكاليف والوقت على الشركات التي تستفيد من واجهة مستخدم مركزية واحدة تضم مجموعة واسعة من الميزات الجديدة للخدمات المصرفية للشركات.

وقد صممت المنصة لتمكين العملاء من تحسين قدرتهم على إدارة مواردهم المالية محلياً ودولياً، ومن أبرز مزاياها واجهة بيانات قابلة للتخصيص وإمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة تمويل التجارة، والتي يمكن الوصول إليها من جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت بما في ذلك تطبيق المصرف للهواتف الذكية. ومع إضافة حل «ADIB Direct eFX» بات بإمكان العملاء الاطلاع على أسعار الصرف الحية وطلب التنفيذ عبر الإنترنت.