100 مليون درهم إيرادات «إتقان للتكنولوجيا والتسويق الرقمي»

المصدر: (دبي - البيان)

توقّعت شركة «إتقان للتكنولوجيا والتسويق الرقمي» وصول إيراداتها إلى 100 مليون درهم بحلول نهاية العام 2020. وتأتي التوقعات الإيجابية في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية في أسواق دول التعاون الخليجي عموماً، وأسواق الإمارات والسعودية على وجه الخصوص، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتوقعت دراسة أجرتها شركة «أيه. تي. كيرني» وصول قيمة سوق التجارة الإلكترونية إلى 20 مليار دولار في دول الخليج العربي في نهاية العام الجاري، حيث جاءت الإمارات على رأس أسوق التجارة الإلكترونية الأكثر تطوراً في المنطقة، بمعدل استخدام منصات التجارة الإلكترونية بلغ 4.2%، في حين بلغ معدل استخدام منصات التجارة الإلكترونية في السعودية 3.8%، وهو ما يقارب معدل دولة الإمارات.

وتتوقع شركة «إتقان» أن يكون العام الحالي مثمراً للغاية على صعيد الأعمال، لا سيّما من حيث تنمية إمكاناتها وتعزيز انتشارها في الأسواق المستهدفة. ويُعزى الازدهار الحاصل في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأوّل في ارتفاع الدعم المقدم للشركات الناشئة من جانب القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، فيما يكمن الثاني في حصيلة إقبال المستهلكين المتزايد على هذا النوع من التسوّق.