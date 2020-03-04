تحويل 77 تريليون دولار بواسطة خدمة «سويفت»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «سويفت» أنه تمّ تحويل 77 تريليون دولار أمريكي تقريباً من المدفوعات العابرة للحدود بواسطة خدمة «سويفت» «جي بي آي»، وهو ضعف مبلغ الـ 40 تريليون دولار أمريكي تقريباً الذي أرسله أعضاء شبكة «سويفت» خلال عام 2018.

وبالإضافة إلى الارتفاع الكبير في نمو حركة المدفوعات، نمت كذلك نسبة المدفوعات المرسلة داخل المجموعة عبر خدمة «جي بي آي» إلى 65% بينما تضاعف عدد ممرات الدفع الثنائية الحية بين البلدان تقريباً ليصل إلى 1939.

وجرى إرسال 65 % من المدفوعات العابرة للحدود والمدفوعات ضمن المجموعة باستخدام خدمة «جي بي آي»، وكان هناك 1939 ممرا ثنائيا بين البلدان، مرتفعًا بمعدل مرتين أكثر تقريباً عنه في نهاية عام 2018. وأكثر من 50% من مدفوعات «سويفت» «جي بي آي» يتمّ إدخالها في حسابات الجهات المستفيدة في غضون 30 دقيقة. وهناك أكثر من 3900 عضو في الخدمة.