غرفة عجمان تنظم مبادرة «حياكم»

المصدر: (عجمان - البيان)

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان لقاءات تعريفية بالأعضاء المنتسبين للغرفة الجدد والاستماع لملاحظاتهم وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الغرفة لعضويتها، وذلك بهدف تعزيز التواصل وتقديم خدمات تسعد المتعاملين.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في الغرفة أهمية تعزيز تواصلها المباشر مع أعضائها من الشركات والمصانع من خلال برنامج الزيارات الميدانية الذي تعتمده على مدار العام ومبادرة «حياكم».

وأوضح عبد الله عبد المحسن النعيمي ـ مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء، أن الغرفة تنظم نهاية مارس اللقاء الثاني من مبادرة «حياكم» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي وحضور ممثلي الجهات الخاصة والمنتسبة إلى عضوية الغرفة مؤخراً، بهدف التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لمجتمع الأعمال.