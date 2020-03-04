منتدى لريادة الأعمال المستدامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنظم مجموعة أبوظبي للاستدامة أعمال منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة السادس تحت شعار «تحقيق نمو الأعمال مع المساهمة في النمو المجتمعي» يومي 18 و19 مارس الجاري في فندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي.

ويسلط المنتدى الضوء على أسباب حاجتنا إلى تنمية واقتصاد مستدامين، حيث يركز على كيفية تطبيق الشكل الذي يمكن أن تكون عليه الاستدامة في الحياة اليومية وكيف يمكننا إنشاء نموذج أعمال ونمط حياة داعم له.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز ودعم الاستدامة في المنطقة من خلال تبادل المعرفة بشأن أهمية دمج الاستدامة في عملية صنع القرار المؤسسي لبناء اقتصاد مستقر ومستقبل مستدام.

يستقطب المنتدى أكثر من 200 من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار من عدة مؤسسات بالمنطقة.