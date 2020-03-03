مصرف الإمارات المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة اعتباراً من الغد

المصدر: وام

أعلن " مصرف الإمارات المركزي " أنه سيخفض اعتباراً من غد " الأربعاء " أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها وذلك تماشيا مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

كما تم خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 50 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.