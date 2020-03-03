إشادة دولية بالإحصائيات المالية للإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعرب صندوق النقد الدولي عن سعادته بجهود الإمارات في مجال الإحصائيات المالية وبتعاونها في هذا الشأن.

وعبر تاو زانج، نائي المدير الإداري للصندوق - في ورشة أقيمت على هامش اجتماعات وزراء المالية للدول الأعضاء في مجموعة الـــ 20 في الرياض - عن سعادته بمشاركة كلٍ من الإمارات ومصر في فعاليات الاجتماعات، رغم كونهما ليستا من الدول الأعضاء في «مجموعة الـــ 20».

كما أعرب عن سعادته بالتزام كلٍ من الإمارات ومصر بالإفصاح عن «إحصائيات التمويل الحكومية» الخاصة بكلٍ منهما، وبتقديمها بصفة سنوية إلى الإحصائيات التابعة لصندوق النقد الدولي.