1,292 مليار درهم إيرادات «إعمار مصر» 2019

المصدر: (دبي - سيد صالح)

حققت شركة «إعمار مصر للتنمية»، إيرادات عن عام 2019 بكامله، تفوق أعلى التقديرات التي توقعها الخبراء والمحللون الاقتصاديون، بحسب ما نشرته أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن القوائم المالية التي أرسلتها الشركة أمس للبورصة المصرية.

وبلغت إيرادات الشركة عن العام الماضي بكامله 5,5 مليارات جنيه مصري «حوالي 1,292 مليار درهم»، فيما كانت التقديرات تتوقع أن تبلغ هذه الإيرادات بحد أقصى 4,23 مليارات جنيه مصري «حوالي 993 مليون درهم».

كما بلغ صافي أرباح الشركة عن 2019 بكامله 1,74 مليار جنيه مصري «حوالي 409 ملايين درهم».

كما سجلت الشركة نمواً في مبيعاتها الإجمالية على مدار 2019 بنسبة 23,9 %، حيث بلغت مبيعاتها 15,7 مليار جنيه «حوالي 3,7 مليارات درهم».