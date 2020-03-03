16 ورشة صيانة مركبات تحصل على شهادات تصنيف من«مواصفات»

المصدر: دبي- البيان

سلّم معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 16 شركة كبرى وفروعها من مزودي خدمات الإصلاح والصيانة للمركبات، شهادات تصنيف لورش إصلاح المركبات، ضمن الدفعة الأولى، وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وحصلت مؤسسة مواصلات الإمارات، وورشة حكومة دبي، وشركة الفطيم للسيارات على (8 ورش في مواقع متنوعة بالدولة)، وشركة العربية للسيارات لعلامات (نيسان وانفينتي ورينو) ومركز خدمة سوزوكي (ورشتين للصيانة)، فضلاً عن ورشة (تاير بلاس) التابعة لها، على شهادات التصنيف من الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء.

تطبيق

ويدخل النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات حيز التنفيذ الإلزامي، منتصف شهر نوفمبر 2021، فيما حرصت وكالات للمركبات تدير ورشاً كبرى للإصلاح والصيانة بالحصول على شهادات المطابقة بصورة اختيارية خلال الفترة الماضية، حيث منحت الهيئة المنشآت عامين تنقسم على مرحلتين، الأولى لمدة عام كامل لاعتماد الورش ومطابقة المتطلبات للورشة، والعام الثاني لتصنيف الورشة وفق نظام النجوم.

واعتبر عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن مشروع تصنيف ورش المركبات «النظام الاتحادي لتصنيف منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات»، يعد بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة.

وقال إن النظام سيسري على ثلاثة مستويات تتضمن منشآت إصلاح المركبات، ومراكز خدمة المركبات، ومراكز تعديل المركبات، لافتاً إلى أن مراحل تصنيف الورش ستتم من خلال خطوات واضحة وبصورة إلكترونية، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة (esma.gov.ae)، وتقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة، ثم مراجعة الوثائق، وخضوع المنشأة للتقييم الفني، حتى صدور شهادة المطابقة، وصولاً إلى إصدار بطاقة تصنيف النجوم. ويتم طلب تقديم الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لتصنيف الورش، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

أسعار الخدمة

وأكد أن النظام لن يؤثر على أسعار تقديم الخدمة بالنسبة للمستهلكين، بل تم وضعه أساساً لحماية مصالح المستهلك، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة بالورش المتاحة وتصنيفها وفق نظام النجوم (من نجمة واحدة إلى 5 نجوم) .