«الأوراق المالية» تطلق نظام «مرسال» الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الإلكتروني الذكي «مرسال» الذي يتيح تنفيذ كافة مراسلات العمل الداخلي لا ورقياً، ما يرسخ مفهوم تبني نهج صديق للبيئة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الورق.

ويعمل هذا النظام - الذي تم تطويره من قبل فريق تقنية المعلومات بالهيئة - على رفع مستوى الأتمتة في عمليات الهيئة التشغيلية والإدارية، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في كافة المراسلات (الداخلية والخارجية)، واستبدالها بوثائق إلكترونية يمكن توقيعها وتصديقها من قبل المعنيين رقمياً، ويعمل النظام في الوقت ذاته على تنظيم عملية إدارة الوثائق وأرشفتها إلكترونياً، الأمر الذي يقلل من جهد الموظف ويساهم في سرعة الإنجاز ويحد من إنشاء المزيد من الملفات.

البيئة الرقمية

وقال د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعكس مبادرة إطلاق نظام مرسال اهتمامنا بتطوير البيئة الرقمية بما يتواكب مع التوجهات الحكومية في هذا الجانب، ويؤكد التزامنا التام على مستوى الهيئة برؤية تحويل أماكن العمل إلى مواقع صديقة للبيئة وكذلك التزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية والسعي المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والأجيال المقبلة».

وأضاف «إن التقليل من استخدام الورق له انعكاسات إيجابية كبيرة على بيئة العمل؛ نظراً لأنه يوفر الوقت والموارد والميزانيات المستخدمة ويستثمر موارد الهيئة البشرية والمعرفية بالشكل الأمثل، ويحقق تغيّراً إيجابياً في المؤسسات والبيئة».

ويتيح النظام - الذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية - للموظفين إمكانية استخدامه في أي وقت وفي أي مكان من خلال الأجهزة الذكية، كما يتميز بخاصية إنشاء عدد غير محدود من القوالب والنماذج المستخدمة بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل في كل إدارة، مثل محاضر الاجتماعات والتقارير الدورية والمراسلات وغيرها من النماذج، ويضمن إلى جانب ذلك سرية وأمن المعلومات عن طريق تفعيل خاصية عامل الأمن الثنائي.

واجهة النظام

وتم تصميم واجهة النظام بطريقة عصرية وحديثة، وذلك بعد الاطلاع على أفضل الأنظمة المستخدمة في هذا المجال.

إضافةً إلى ربطه ببرامج إعداد المحتوى مثل MS Word وOutlook، الأمر الذي يسهل على الموظفين إنشاء النماذج والمرسالات، كما أنه يتيح للمستخدمين إمكانية إرفاق الملاحظات الصوتية على المراسلات والوثائق المنشأة، والقيام بعمليات بحث متطورة على كافة المراسلات.

ويتضمن النظام كذلك شاشة متابعة للمراسلات (Dashboard) مخصصة للفئات الإشرافية، تتيح لهم متابعة المهام والاطلاع على التقارير الدورية حول الأداء وسرعة الإنجاز، ويقوم النظام كذلك بإرسال الإشعارات تلقائياً لتنبيه المستخدمين للاطلاع على آخر التحديثات والملاحظات المتعلقة بالمراسلات المنشأة.

وبادرت الهيئة بتوعية الموظفين بأهمية «مرسال» ومواصفاته، والزمت جميع الإدارات والأقسام استخدام النظام في إعداد المراسلات الداخلية والخارجية، وقامت كذلك بعقد ورش تدريبية لكافة الموظفين للتدرب على استخدام النظام.