إعادة جدولة مواعيد 3 معارض في دبي

المصدر: (دبي - بشار باغ)

تمت إعادة جدولة مواعيد 3 معارض من المقرر أن تنطلق خلال شهر مارس الجاري، وتشمل كلاً من معرض دبي الدولي للقوارب، ومعرض الإمارات للوظائف، ومعرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية.وأعلن معرض دبي للقوارب تأجيل موعد انطلاق فعالياته إلى 24 لغاية 28 نوفمبر المقبل.

وقال البيان: «في ظل القلق العالمي المتزايد حول فيروس COVID-19، فإن مركز دبي التجاري العالمي، يراقب الوضع المستجد عن كثب، وينسق على الدوام مع شركائه الاستراتيجيين في كل ما يتصل بمعارضه وفعالياته المقبلة، وذلك حرصاً منه على راحة وسلامة جميع الوفود المشاركة والزوار».

وأضاف البيان: «بينما تظل الإمارات آمنة تماماً للسفر في ظل السياسات والمبادئ التوجيهية الطبية والصحية المتّبعة، وعلى الرغم من جهودنا المبذولة للارتقاء بالمعرض هذا العام، وضمان مشاركة دولية قوية في هذه الأوقات الاستثنائية، فإننا ندرك تماماً صعوبة السفر لغالبية المشاركين، وذلك نظراً للقيود الكبيرة المفروضة عليهم لمغادرة بلدانهم في ظل الظروف الراهنة».

ويأتي هذا التأجيل بعد إجراء الكثير من المناقشات مع الشركاء الذين أيدوا بقوة هذا القرار كونه يصب في مصلحة الجميع، لا سيما أن موعد إقامته الجديد في نوفمبر يتزامن مع معرض إكسبو، والذي سيتيح للجميع فرصة مشاركة أكبر ومميزة.كما تم تأجيل معرض الإمارات للوظائف، إلى أكتوبر المقبل، وكان من المقرر أن يعقد في 10 مارس الجاري.

وأعلنت شركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس» المنظمة لمعرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية تأجيل موعد فعاليات الحدث من 23 – 25 مارس إلى 16 – 18 يونيو المقبل.