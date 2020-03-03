6 أجنحة دولية في «دبي للأخشاب»

المصدر: (دبي - البيان)

يضم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، والذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، ستة أجنحة دولية لتلبية متطلبات أكثر من 7000 زائر هذا العام.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد معرض دبي الدولي لملحقات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة (DIFAC)، حيث ستعرض النسخة الخامسة عشرة من هذا الحدث المرموق أحدث المنتجات وآخر الابتكارات من أفضل الشركات العالمية لآلات الأخشاب وأشغال الخشب في روسيا وتركيا وأمريكا وكندا والصين والجابون.

وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي المنظمة للمعرض: «تشير التوقعات إلى تجاوز سوق الأثاث الخشبي العالمي 74 مليار دولار بحلول عام 2023، كما سيحقق الأثاث أيضاً مكاسب ضخمة ستضفي بدورها قوة كبيرة لنمو الاقتصاد العالمي، الذي يستعد للوصول إلى أكثر من 2.9 مليار دولار بحلول عام 2025».