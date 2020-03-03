1000 زائر لملتقى الابتكار الدولي لجمارك دبي

المصدر: دبي - البيان

حظيت المبادرات والأنشطة التي أطلقتها جمارك دبي، خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بإشادات واسعة من المهتمين وذوي الاختصاص. واستقطبت أنشطة ملتقى الابتكار الأول، الذي نظمته جمارك دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، نحو 1000 زائر. وشارك في جلساته 30 متحدثاً رئيساً، وأكثر من 50 خبيراً وصانع قرار.

وفي ختام الملتقى، كرمت جمارك دبي، موظفي الدائرة المبتكرين والمبدعين من أصحاب الأفكار التي عرضت في الملتقى. ومثّل الملتقى أكبر منصة جمعت المبتكرين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأعمار، من أكثر من 20 دولة.

وهدف الملتقى الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي أقيمت فعالياته في المقر الرئيس لوزارة الاقتصاد في دبي، إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في مجتمع الإمارات، وتبادل المعرفة بين المبتكرين والمبدعين تحت منصة واحدة، وتطوير ابتكارات يمكنها تغيير أساليب العمل في القطاعات الحيوية.

وكذلك دعم الموهوبين والمبدعين عبر توفير مظلة مجانية لعرض ابتكاراتهم، إضافة إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر الابتكار العالمي.

وتم تنظيم يوم مفتوح للموظفين، للتعرف إلى البرامج الأكاديمية والمعرفية والابتكارية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا.

كما أقيمت فعالية مشتركة مع الموردين لتوعية الجمهور بأهمية الابتكار، ودوره في تعزيز موقع الدولة عالمياً، وإطلاق عدد من الابتكارات الجديدة، منها ابتكار «المطبعة الدائمة بلا توقف» عالمياً، وذلك بالتعاون مع شركة إتش بي، وبدلة مبتكرة، تمتاز بالقدرة على الاستشعار بالتعاون مع شركة «VRmada».

وأقامت جمارك دبي، حفل تكريم أصحاب الفرص الابتكارية الفائزين بجائزة المبتكر، في دورتها الثالثة، ضمن فعاليات الدائرة لشهر الإمارات للابتكار، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وعدد كبير من موظفي الدائرة، حيث قام مدير جمارك دبي، بتكريم للإدارات والموظفين الفائزين.

وعرضت الدائرة، ضمن أنشطتها لشهر الابتكار، الروبوت Dubot، مع استعراض مفصل لإمكاناته المتطورة.